Гвардиола объяснил, почему работавшие с ним Алонсо и Компани добиваются успеха как тренеры

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», ответил на вопрос, почему его бывшие футболисты добиваются успеха как тренеры.

«Потому что они настолько хороши! В конечном итоге они становятся успешными. Я очень высокого мнения об их работе. Думаю, их модель поведения — страсть к совершенствованию, привнесение новых идей, стремление учиться и практиковаться.

Понимаю, что большинство из них тренируют всего несколько лет, например, Винни [Венсан Компани] и Хаби Алонсо. Я вижу [в их работе] многое из того, что представлял себе, когда начинал.

Я так рад за них, потому что большинство из них — мои друзья. Очень счастлив, что у них всё хорошо. Они мне очень помогли за время совместной работы, выступая не только как помощники тренеров, но и как тренеры для игроков. Винни и Хаби очень помогли мне», — приводит слова Гвардиолы TNT Sports.

Бывший защитник Венсан Компани тренировался под руководством Гвардиолы в «Манчестер Сити» и сейчас возглавляет «Баварию». Экс-полузащитник Хаби Алонсо работал с Гвардиолой в «Баварии» и на текущий момент тренирует «Байер».

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА: