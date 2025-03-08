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Червиченко: уход Карпина из «Ростова» отрицательно не сказался — команда выглядит веселее

Червиченко: уход Карпина из «Ростова» отрицательно не сказался — команда выглядит веселее
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 20-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Ростовом» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 22'     1:1 Мансилья – 28'     1:2 Комличенко – 70'    

«Ростов» неплохо играл с «Оренбургом» и превосходил хозяев поля. «Ростов» в целом выглядит очень хорошо и играет задорно. Уход Карпина никак в отрицательном плане пока не сказался. Даже команда стала повеселее выглядеть. С «Оренбургом» в РПЛ можно попрощаться. Ещё до возобновления чемпионата практически не было шансов. Тенденция с выбором случайно успешных заместителей выбывших тренеров «Спартака» ещё никому успеха не приносила. Здесь та же самая история», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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