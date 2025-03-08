Червиченко: уход Карпина из «Ростова» отрицательно не сказался — команда выглядит веселее
Поделиться
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 20-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Ростовом» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 22' 1:1 Мансилья – 28' 1:2 Комличенко – 70'
«Ростов» неплохо играл с «Оренбургом» и превосходил хозяев поля. «Ростов» в целом выглядит очень хорошо и играет задорно. Уход Карпина никак в отрицательном плане пока не сказался. Даже команда стала повеселее выглядеть. С «Оренбургом» в РПЛ можно попрощаться. Ещё до возобновления чемпионата практически не было шансов. Тенденция с выбором случайно успешных заместителей выбывших тренеров «Спартака» ещё никому успеха не приносила. Здесь та же самая история», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 8 марта 2025
-
15:35
-
15:28
-
15:16
-
15:10
-
15:06
-
15:00
-
15:00
-
14:54
-
14:49
-
14:31
-
14:14
-
14:13
-
14:08
-
14:05
-
14:00
-
13:58
-
13:41
-
13:38
-
13:33
-
13:29
-
13:18
-
13:09
-
13:06
-
12:49
-
12:39
-
12:37
-
12:31
-
12:30
-
12:30
-
12:27
-
12:25
-
12:21
-
12:15
-
12:12
-
12:07