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Хави рассказал, каким аспектом своей работы в качестве тренера «Барселоны» он гордится

Хави рассказал, каким аспектом своей работы в качестве тренера «Барселоны» он гордится
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Бывший главный тренер «Барселоны» Хави заявил о гордости из-за того, что при нём в команде дебютировали несколько воспитанников академии сине-гранатовых.

«Помимо [завоевания] титулов, я очень горжусь тем, что доверился новому поколению, таким футболистам, как Фермину [Лопесу], Ламину Ямалю, Пау Кубарси и Алексу Бальде. Они представляют будущее клуба. Это заставляет меня гордиться», — сказал Хави в интервью France Football.

Фермин, Ямаль, Кубарси и Бальде дебютировали в составе взрослой команды сине-гранатовых в период работы в ней Хави. Испанский специалист являлся главным тренером каталонского клуба с 2021 по 2024 год.

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