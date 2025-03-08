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Червиченко: соглашусь с Пьяничем — российским игрокам не хватает решительности и креатива

Червиченко: соглашусь с Пьяничем — российским игрокам не хватает решительности и креатива
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал высказывание боснийского полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича о том, что российским игрокам не хватает «решительности и креатива».

«Скорее соглашусь с высказыванием Пьянича о нехватке фантазии и смелости у российских футболистов. Просто я тоже смотрю европейские чемпионаты. Гол Комличенко в ворота «Оренбурга» — это как раз то, чего не хватает. Я говорю о решительности и мгновенном принятии решений. Есть мяч — бей.

У наших нападающих отсутствует креатив. Иногда ещё у футболистов РПЛ не достаёт быстроты принятия самого простого решения. Ты ведёшь в счёте и владеешь — просто выбей мяч на чужую половину поля. Но они начинают обводить — в итоге перехват и получают мячи в свои ворота. То ли это тренерская недоработка, то ли боязнь игроков ошибиться», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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