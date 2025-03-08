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«Факел» — «Зенит»: хозяева остались в меньшинстве на 37-й минуте

«Факел» — «Зенит»: хозяева остались в меньшинстве на 37-й минуте
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В эти минуты идёт матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Факел» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Перерыв
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'    
Удаления: Якимов – 37' / нет

На 37-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов за нарушение на Лусиано.

Ранее, на 19-й минуте, счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Лусиано Гонду.

В минувшем туре «Факел» уступил «Химкам» со счётом 0:1, а «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (0:0).

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 19 матчей. «Зенит» заработал 40 очков после 19 игр и располагается на второй строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар».

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