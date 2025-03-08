Президент ФИФА Инфантино заявил Трампу, что у США есть шансы выиграть ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу, что США могут выиграть домашний чемпионат мира.
— Кто является фаворитом чемпионата мира 2026 года?
— Аргентина, Бразилия, Англия, Германия, Испания.
— Могут ли США победить?
— Соединённые Штаты могут победить при поддержке фанатов. Их игроки играют в некоторых из лучших команд мира.
— Значит, шанс есть?
— Безусловно, шанс есть, — приводит слова Инфантино beIN Sports.
Отметим, что чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Привычный формат турнира будет изменён: национальные команды будут разделены на 12 групп по четыре сборные, где каждая сыграет по три матча на групповом этапе. Две лучшие команды из каждой группы и восемь лучших третьих мест выйдут в стадию плей-офф.
Основная часть матчей состоится в США, где пройдут 60 из 80 игр, включая все стадии с 1/4 финала и далее. В Канаде и Мексике будут проведены по 10 матчей.