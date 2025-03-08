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Арбитр Игорь Федотов высказался об удалении «Факела» в матче с «Зенитом»

Арбитр Игорь Федотов высказался об удалении «Факела» в матче с «Зенитом»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об эпизоде с удалением полузащитника «Факела» Вячеслава Якимова в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом». Футболист получил прямую красную карточку на 37-й минуте за фол на нападающем гостей Лусиано Гонду.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'    
Удаления: Якимов – 37' / нет

«Игрока «Зенита» задерживали, и неважно, что мяч потом не пошёл к центру поля. Здесь надо смотреть на расположение футболистов: Лусиано успел бы овладеть мячом и срезать угол, а дальше – выходить один на один с вратарём. Его скорость была выше, чем у последнего футболиста «Факела» в центре поля, который мог бы попытаться повлиять на эпизод. Мешков правильно расценил этот момент – это лишение явной возможности забить гол и красная карточка. VAR вмешиваться тут не должен», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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