Арбитр Игорь Федотов высказался об удалении «Факела» в матче с «Зенитом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об эпизоде с удалением полузащитника «Факела» Вячеслава Якимова в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом». Футболист получил прямую красную карточку на 37-й минуте за фол на нападающем гостей Лусиано Гонду.

«Игрока «Зенита» задерживали, и неважно, что мяч потом не пошёл к центру поля. Здесь надо смотреть на расположение футболистов: Лусиано успел бы овладеть мячом и срезать угол, а дальше – выходить один на один с вратарём. Его скорость была выше, чем у последнего футболиста «Факела» в центре поля, который мог бы попытаться повлиять на эпизод. Мешков правильно расценил этот момент – это лишение явной возможности забить гол и красная карточка. VAR вмешиваться тут не должен», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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