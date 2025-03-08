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Фото: момент с удалением игрока «Факела» Якимова на 37-й минуте матча с «Зенитом»

Фото: момент с удалением игрока «Факела» Якимова на 37-й минуте матча с «Зенитом»
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Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов получил прямую красную карточку на 37-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» за фол на нападающем гостей Лусиано Гонду. Бригада VAR согласилась с решением главного арбитра встречи Виталия Мешкова.

Якимов придержал Лусиано руками в момент, когда у нападающего сине-бело-голубых был шанс вырваться вперёд с фланга.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу санкт-петербургского клуба.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 19 матчей. «Зенит» заработал 40 очков после 19 игр и располагается на второй строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар».

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