ЦСКА — «Химки»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московский ЦСКА и подмосковные «Химки». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев (Волгоград). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы играющих команд:

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Виллиан, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Бистрович, Кисляк, Мусаев, Шуманский.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Ориньо, Фаринья, Бакаев, Берковский, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.

После 19 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.