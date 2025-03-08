«МЮ» начал переговоры о покупке Матета, «Кристал Пэлас» требует £ 40 млн — L’Équipe

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Кристал Пэлас» о покупке 27-летнего нападающего Жан-Филиппа Матета. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, «орлы» запрашивают у «красных дьяволов» £ 40 млн (€ 47,6 млн) за потенциальный переход.

В нынешнем сезоне Матета принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

После 27 туров АПЛ «Кристал Пэлас» набрал 36 очков и занимает 12-е место. «Манчестер Юнайтед» заработал 33 очка и располагается на 14-й строчке.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: