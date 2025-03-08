«Факел» — «Зенит»: Вендел удалён на 74-й минуте за неприличный жест

В эти минуты идёт матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Факел» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 74-й минуте красную карточку за неприличный жест получил полузащитник гостей Вендел.

Ранее, на 19-й минуте, счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Лусиано Гонду. На 37-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов за нарушение на Лусиано. На 57-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра укрепил их преимущество.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 19 матчей. «Зенит» заработал 40 очков после 19 игр и располагается на второй строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар».

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