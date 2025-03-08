Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Факел — Зенит 0:2, результат матча 20-го тура РПЛ 8 марта 2025 года

«Зенит» в гостях победил «Факел» в матче 20-го тура РПЛ, Якимов и Вендел были удалены
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Факел» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

На 19-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Лусиано Гонду. На 37-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов за нарушение на Лусиано. На 57-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра укрепил их преимущество. На 74-й минуте красную карточку за неприличный жест получил полузащитник гостей Вендел.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Фото: момент с удалением игрока «Факела» Якимова на 37-й минуте матча с «Зенитом»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android