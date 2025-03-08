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Арбитр Федотов оценил удаление Вендела в матче «Факел» — «Зенит»

Арбитр Федотов оценил удаление Вендела в матче «Факел» — «Зенит»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об удалении полузащитника «Зенита» Вендела на 74-й минуте матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» за демонстрацию неприличного жеста.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Вендел на протяжении всей игры провоцировал соперников, спорил с Мешковым, тот ему «пихал» в ответ. Вопрос к футболисту: хочет ли он вообще играть в футбол в России. Получит от двух матчей бана, это оскорбление. Кукуян правильно позвал Мешкова посмотреть повтор. За такие жесты по отношению к зрителям можно звать на VAR даже после возобновления игры», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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