Вендел пропустит матч РПЛ со «Спартаком» по причине удаления за неприличный жест
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Полузащитник «Зенита» Вендел не сможет принять участие в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», который состоится 16 марта. Бразильский футболист получил красную карточку в игре 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2) за демонстрацию неприличного жеста. Вендел был удалён на 74-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 16 марта. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 по московскому времени.
По окончании нынешнего сезона Вендел перейдёт в бразильский «Ботафого». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет € 20 млн.
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