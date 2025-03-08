Вендел пропустит матч РПЛ со «Спартаком» по причине удаления за неприличный жест

Полузащитник «Зенита» Вендел не сможет принять участие в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», который состоится 16 марта. Бразильский футболист получил красную карточку в игре 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2) за демонстрацию неприличного жеста. Вендел был удалён на 74-й минуте.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 16 марта. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 по московскому времени.

По окончании нынешнего сезона Вендел перейдёт в бразильский «Ботафого». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет € 20 млн.

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