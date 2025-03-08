«Поражение, за которое не стыдно». «Факел» отреагировал на проигрыш «Зениту» в матче РПЛ

«Факел» отреагировал на поражение от санкт-петербургского «Зенита» в очном матче команд в 20-м туре РПЛ. В этой игре воронежская команда проиграла со счётом 0:2. На 37-й минуте встречи прямую красную карточку получил полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов.

«Поражение, за которое не стыдно», — написала пресс-служба воронежского клуба в телеграм-канале.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке.

В следующем туре команда Дмитрия Пятибратова встретится с «Оренбургом». Игра состоится 15 марта.

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