«Поражение, за которое не стыдно». «Факел» отреагировал на проигрыш «Зениту» в матче РПЛ
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«Факел» отреагировал на поражение от санкт-петербургского «Зенита» в очном матче команд в 20-м туре РПЛ. В этой игре воронежская команда проиграла со счётом 0:2. На 37-й минуте встречи прямую красную карточку получил полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19' 0:2 Кассьерра – 57'
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'
«Поражение, за которое не стыдно», — написала пресс-служба воронежского клуба в телеграм-канале.
«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке.
В следующем туре команда Дмитрия Пятибратова встретится с «Оренбургом». Игра состоится 15 марта.
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