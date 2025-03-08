«Сначала разберите поведение псевдоболельщиков». Медведев — об удалении Вендела

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на вопрос об удалении полузащитника сине-бело-голубых Вендела в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

— Как вы отреагировали на удаление Вендела перед важной игрой со «Спартаком»?

— Вы сначала разберите поведение псевдоболельщиков, а потом, если разберётесь, зададите ваш вопрос, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Из-за удаления Вендел не сможет принять участие в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», который состоится 16 марта. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 по московскому времени.

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