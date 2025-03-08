«Сначала разберите поведение псевдоболельщиков». Медведев — об удалении Вендела
Поделиться
Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на вопрос об удалении полузащитника сине-бело-голубых Вендела в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19' 0:2 Кассьерра – 57'
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'
— Как вы отреагировали на удаление Вендела перед важной игрой со «Спартаком»?
— Вы сначала разберите поведение псевдоболельщиков, а потом, если разберётесь, зададите ваш вопрос, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Из-за удаления Вендел не сможет принять участие в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», который состоится 16 марта. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 по московскому времени.
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 8 марта 2025
-
17:09
-
17:07
-
17:00
-
16:52
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:09
-
16:04
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:35
-
15:28
-
15:16
-
15:10
-
15:06
-
15:00
-
15:00
-
14:54
-
14:49
-
14:31
-
14:14
-
14:13
-
14:08
-
14:05
-
14:00
-
13:58
-
13:41
-
13:38
-
13:33
-
13:29
-
13:18