Булыкин — Венделу: ты чемпион, должен держать себя в руках. Это не поступок умного игрока

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил удаление полузащитника «Зенита» Вендела в выездном матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

«Вендел подставил команду — ненужная красная карточка. Ты чемпион, должен держать себя в руках и показывать пример. Это явно не поступок умного человека и футболиста, тем более впереди важный матч, а ты получаешь ненужную красную карточку. Посмотрим, как будет выглядеть «Зенит» со «Спартаком» без Вендела. Не знаю, что там случилось, но Венделу не нужно было этого делать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.