«Алания» и «Тюмень» не выявили победителя в матче 23-го тура Первой лиги

Завершился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и «Тюмень». Игра проходила на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Галимов. Матч закончился со счётом 0:0.

«Алания» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Первой лиги. Владикавказская команда набрала 19 очков за 23 матча. «Тюмень» заработала 16 очков после 23 игр и располагается на 18-й строчке. На первом месте находится калининградская «Балтика», у которой 46 очков за 22 игры.

В следующем туре «Алания» сыграет с «Родиной» (15 марта), а «Тюмень» встретится с «Балтикой» (15 марта).

Самые титулованные футбольные клубы России: