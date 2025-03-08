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Быстров: поведение Вендела — свинство. Лидер не может себе такого позволить

Быстров: поведение Вендела — свинство. Лидер не может себе такого позволить
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался об удалении полузащитника «Зенита» Вендела за неприличный жест в матче 20-го тура чемпионата России с «Факелом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Какая провокация Вендела? Провокации могут быть каждую секунду. Перед ответственным матчем со «Спартаком», принципиальным соперником и командой, которая идёт практически с одинаковым количеством очков, футболист не имеет права такое делать.

Безусловно, жесту Вендела нет никого объяснения. Это просто свинство со стороны Вендела. Просто обосрал и всё. Прям в команде обосрался. Лидер не может себе такого позволить. Видимо, Вендел не связывает себя с «Зенитом». Где-то в тележку погрузил половину вещей — осталось только себя. Это в очередной раз говорит о том, что «Зенит» правильно затеял перестройку», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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