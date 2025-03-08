Быстров: поведение Вендела — свинство. Лидер не может себе такого позволить

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался об удалении полузащитника «Зенита» Вендела за неприличный жест в матче 20-го тура чемпионата России с «Факелом» (2:0).

«Какая провокация Вендела? Провокации могут быть каждую секунду. Перед ответственным матчем со «Спартаком», принципиальным соперником и командой, которая идёт практически с одинаковым количеством очков, футболист не имеет права такое делать.

Безусловно, жесту Вендела нет никого объяснения. Это просто свинство со стороны Вендела. Просто обосрал и всё. Прям в команде обосрался. Лидер не может себе такого позволить. Видимо, Вендел не связывает себя с «Зенитом». Где-то в тележку погрузил половину вещей — осталось только себя. Это в очередной раз говорит о том, что «Зенит» правильно затеял перестройку», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.