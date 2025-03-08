«Манчестер Сити» уступил «Ноттингем Форест» в матче АПЛ, пропустив на 83-й минуте
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«Манчестер Сити» встречался с «Ноттингем Форест» в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Главным арбитром встречи был англичанин Крис Кавана. Игра завершилась минимальной победой хозяев поля — 1:0.
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 15:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Хадсон-Одои – 83'
Единственный гол в матче на 83-й минуте записал на свой счёт полузащитник «Ноттингем Форест» Каллум Хадсон-Одои. Голевой передачей отметился полузащитник Морган Гиббс-Уайт.
Победа позволила «лесникам» закрепиться на третьем месте в турнирной таблице. У «Ноттингема» 51 очко в 28 матчах. «Манчестер Сити» занимает четвёртое место. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 47 очков.
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