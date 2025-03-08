Тренер «Зенита» Семак заявил об оскорблениях на расовой почве в матче с «Факелом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал удаление полузащитника клуба Вендела в выездном матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

«К сожалению, удаление Вендела омрачило впечатление от матча. И не только удаление. Надеюсь, санкции последуют к тем людям, которые себя так ведут. И которые позволяют на расовой почве оскорблять игроков, людей с другим цветом кожи. Обзывать «макакой» игрока… надеюсь, таких болельщиков будут отстранять пожизненно.

То же самое хочу сказать об одном игроке команды соперника. Надеюсь, мы предоставим видео с этим игроком, который изображал обезьяну. Странно, почему этот момент остался без внимания судьи. Эти моменты меня очень расстроили. Надо вести себя достойно. Как на трибунах, так и на поле», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Бразильский футболист получил красную карточку в игре 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2) за демонстрацию неприличного жеста. Вендел был удалён на 74-й минуте.