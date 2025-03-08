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Тренер «Зенита» Семак заявил об оскорблениях на расовой почве в матче с «Факелом»

Тренер «Зенита» Семак заявил об оскорблениях на расовой почве в матче с «Факелом»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал удаление полузащитника клуба Вендела в выездном матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«К сожалению, удаление Вендела омрачило впечатление от матча. И не только удаление. Надеюсь, санкции последуют к тем людям, которые себя так ведут. И которые позволяют на расовой почве оскорблять игроков, людей с другим цветом кожи. Обзывать «макакой» игрока… надеюсь, таких болельщиков будут отстранять пожизненно.

То же самое хочу сказать об одном игроке команды соперника. Надеюсь, мы предоставим видео с этим игроком, который изображал обезьяну. Странно, почему этот момент остался без внимания судьи. Эти моменты меня очень расстроили. Надо вести себя достойно. Как на трибунах, так и на поле», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Бразильский футболист получил красную карточку в игре 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2) за демонстрацию неприличного жеста. Вендел был удалён на 74-й минуте.

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