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Червиченко — о жесте Вендела: может, он показал палец, которым в носу ковырялся

Червиченко — о жесте Вендела: может, он показал палец, которым в носу ковырялся
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об удалении полузащитника «Зенита» Вендела за неприличный жест в матче 20-го тура чемпионата России с «Факелом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Бразильцев не очень сложно раздраконить. Не понимаю одного — люди же знают, что везде камеры и всё видно. Почему себя так повёл Вендел, ещё и перед таким матчем? Довольно-таки странно. Перед матчем со «Спартаком» Венделу точно не стоило получать красную карточку.

С другой стороны, а где перечень жестов, которые можно показывать и нельзя показывать? Если мы с лексической точки зрения понимаем, что у нас является оскорблением и матом, то с другой точки зрения — какой жест? Может, Вендел показал палец, которым он в носу ковырялся (смеётся)?

Было бы хорошо, если наши умники, которые очень быстро всех игроков лишают права выходить на поле, опубликовали, что можно показывать на поле, а что нет. Я помню Эминике, который показал жест в матче «Зенит» — «Спартак». Непонятно, то ли он леща показывал, то ли рыбу, то ли то, что мы все поняли. Вендел же не вытащил руку наверх и не сунул к морде кому это было адресовано. Он так аккуратненько, исподтишка под мышкой показал (смеётся)! Я к этому отношусь философски. Для меня футбол — шоу, которое должно радовать людей. Чем больше перчика, острых моментов, тем интереснее и забавнее. Но понятно, что Вендел команду подвёл», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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