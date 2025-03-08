Видеообзор матча 20-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит»

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Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Факел» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на канале ФК «Зенит» в социальной сети «ВКонтакте».

На 19-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Лусиано Гонду. На 37-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов за нарушение на Лусиано. На 57-й минуте нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра укрепил их преимущество. На 74-й минуте красную карточку за неприличный жест получил полузащитник гостей Вендел.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке.