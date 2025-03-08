ЦСКА — «Химки»: в первом тайме команды голов не забили

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московский ЦСКА и подмосковные «Химки». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев (Волгоград). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первые 45 минут матча командам не удалось поразить ворота друг друга.

После 19 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.