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Пол Скоулз предположил, сколько времени нужно Амориму, чтобы вернуть «МЮ» на вершину

Пол Скоулз предположил, сколько времени нужно Амориму, чтобы вернуть «МЮ» на вершину
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался в поддержку действующего главного тренера команды Рубена Аморима.

«Я не думаю, что на него пока оказывается большое давление. Думаю, с ним всё в порядке. Теперь у него будет достаточно времени, ему нужно перевернуть этот клуб, а на самом деле он ещё не подписал игроков. Есть много областей, в которых нужно совершенствоваться, и ему нужно три или четыре трансферных окна, потребуется много времени, чтобы вернуть клуб туда, где он должен быть.

Он яркий молодой менеджер, хорошо говорит, а на заднем плане происходит так много всего, что не может быть полезным. Давайте дадим ему время и поддержим его, чтобы он двигал команду вперёд», — цитирует Скоулза Mirror.

Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Под его управлением команда провела 25 матчей во всех турнирах, одержала 11 побед, четырежды сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

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