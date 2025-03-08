Семак — о болельщиках в матче «Факел» — «Зенит»: это не красит ни нашу страну, ни город

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о расистских кричалках болельщиков «Факела» в адрес игроков сине-бело-голубых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Коротко по игре: она для нас сложилась благоприятно. Мы забили два гола, и удаление позволило нам достаточно уверенно контролировать игру. Но омрачило всё поведение болельщиков: уханье, обзывание футболистов макаками. Даже один из игроков изображал макаку на поле. Конечно, это омрачило моё впечатление. Я надеюсь, что Fan ID для того и вводили, чтобы всех тех людей, которые ухали и обзывали макаками футболистов нашей команды, дисквалифицировали если не пожизненно, то хотя бы на какой-то срок, чтобы таких людей больше не было на стадионах. Если это произойдёт, значит, Fan ID работает.

Мне как человеку неприятно такое поведение. Всегда приятно приезжать в Воронеж, здесь хорошая поддержка, люди приходят, но та кучка людей, которые позволяют себе на расовой почве обзывать людей из-за их цвета кожи… Думаю, это не красит ни нашу страну, ни город, ни тех людей, которые это делают. Конечно, этот факт меня очень расстроил», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Уверенную победу «Зениту» принесли голы форвардов Лусиано Гонду и Матео Кассьерры. Бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел получил прямую красную карточку на 74-й минуте за неприличный жест в адрес болельщиков, которые предположительно оскорбляли футболиста на расовой почве. После 20 матчей «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками.