Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак — о болельщиках в матче «Факел» — «Зенит»: это не красит ни нашу страну, ни город

Семак — о болельщиках в матче «Факел» — «Зенит»: это не красит ни нашу страну, ни город
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о расистских кричалках болельщиков «Факела» в адрес игроков сине-бело-голубых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Коротко по игре: она для нас сложилась благоприятно. Мы забили два гола, и удаление позволило нам достаточно уверенно контролировать игру. Но омрачило всё поведение болельщиков: уханье, обзывание футболистов макаками. Даже один из игроков изображал макаку на поле. Конечно, это омрачило моё впечатление. Я надеюсь, что Fan ID для того и вводили, чтобы всех тех людей, которые ухали и обзывали макаками футболистов нашей команды, дисквалифицировали если не пожизненно, то хотя бы на какой-то срок, чтобы таких людей больше не было на стадионах. Если это произойдёт, значит, Fan ID работает.

Мне как человеку неприятно такое поведение. Всегда приятно приезжать в Воронеж, здесь хорошая поддержка, люди приходят, но та кучка людей, которые позволяют себе на расовой почве обзывать людей из-за их цвета кожи… Думаю, это не красит ни нашу страну, ни город, ни тех людей, которые это делают. Конечно, этот факт меня очень расстроил», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Уверенную победу «Зениту» принесли голы форвардов Лусиано Гонду и Матео Кассьерры. Бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел получил прямую красную карточку на 74-й минуте за неприличный жест в адрес болельщиков, которые предположительно оскорбляли футболиста на расовой почве. После 20 матчей «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками.

Материалы по теме
«Зенит» спокойно побеждал в Воронеже. И тут Вендел удалился за скандальный жест!
«Зенит» спокойно побеждал в Воронеже. И тут Вендел удалился за скандальный жест!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android