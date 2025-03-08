Пикфорд — о тренере сборной Англии Тухеле: он кажется отличным парнем, он победитель

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд поделился мнением о немецком тренере Томасе Тухеле, который с 1 января 2025 года официально начал выполнять свои обязанности на посту главного тренера сборной Англии.

«Он кажется отличным парнем, и [капитан сборной Англии] Гарри Кейн очень высоко отзывается о нём. Он победитель, и, надеюсь, мы сможем двигаться вперёд», — приводит слова Пикфорда TNT Sports.

Напомним, 51-летний Тухель сменил Ли Карсли, который временно руководил сборной Англии после ухода предыдущего главного тренера Гарета Саутгейта летом.

Cоперниками сборной Англии по квалификации чемпионата мира — 2026 стали национальные команды Сербии, Албании, Латвии и Андорры. Отборочный турнир пройдёт с марта по ноябрь.