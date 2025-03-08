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Тренер «Зенита» Семак объяснил, почему заменил Глушенкова в перерыве матча с «Факелом»

Тренер «Зенита» Семак объяснил, почему заменил Глушенкова в перерыве матча с «Факелом»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, чем была вызвана замена форварда Максима Глушенкова на колумбийца Матео Кассьерру в перерыве матча 20-тура чемпионата России с «Факелом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

— В перерыве вы заменили Глушенкова на Кассьерру. Это было как-то связано с удалением, чтобы вышел третий нападающий?
— И с удалением тоже, да. Нам нужен был игрок, который играл бы ближе к Лусиано. Максим в первом тайме много оттягивался назад, и нам нужен был игрок, который помогал бы атаке. Думаю, Матео хорошо справился со своей задачей, забил хороший мяч и в принципе действовал полезно, — передаёт слова Семака официальный сайт «Зенита».

После 20 проведённых матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 43 очками. В активе «Краснодара» столько же набранных очков. «Спартак» отстаёт от лидеров на три очка, проведя на один матч меньше.

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