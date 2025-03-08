Тренер «Зенита» Семак объяснил, почему заменил Глушенкова в перерыве матча с «Факелом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, чем была вызвана замена форварда Максима Глушенкова на колумбийца Матео Кассьерру в перерыве матча 20-тура чемпионата России с «Факелом» (2:0).

— В перерыве вы заменили Глушенкова на Кассьерру. Это было как-то связано с удалением, чтобы вышел третий нападающий?

— И с удалением тоже, да. Нам нужен был игрок, который играл бы ближе к Лусиано. Максим в первом тайме много оттягивался назад, и нам нужен был игрок, который помогал бы атаке. Думаю, Матео хорошо справился со своей задачей, забил хороший мяч и в принципе действовал полезно, — передаёт слова Семака официальный сайт «Зенита».

После 20 проведённых матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 43 очками. В активе «Краснодара» столько же набранных очков. «Спартак» отстаёт от лидеров на три очка, проведя на один матч меньше.