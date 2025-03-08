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«Динамо» М — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Динамо» М — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч РПЛ
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Сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Динамо» М: Лещук, Скопинцев, Бальбуэна, Касерес, Фомин, Кутицкий, Смелов, Карраскаль, Гладышев, Маухуб, Артур Гомес.

«Динамо» Мх: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кирш, Джапо, Кагермазов, Зинович, Мрезинг, Агаларов, Магомедов.

Московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 36 очков за 19 матчей. «Динамо» Махачкала заработало 18 очков после 19 игр и располагается на 13-й строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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