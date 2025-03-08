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Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч чемпионата Франции с «Ренном»

Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч чемпионата Франции с «Ренном»
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Сегодня, 8 марта состоится матч 25-го тура французской Лиги 1 между «Пари Сен-Жермен» и «Ренном». Игра пройдёт на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Главный арбитр встречи — Матьё Вернис. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция — Лига 1 . 25-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Ренн
Ренн
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов начнёт игру в стартовом составе своей команды. Это появление на поле станет для Сафонова 12-м во всех турнирах текущего сезона. Основной вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма попал в заявку на матч. Итальянец останется на скамейке запасных.

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Пачо, Бералдо, Эрнандес, Дуэ, Заир-Эмери, Маюлу, Ли Кан Ин, Невеш, Баркола, Рамуш.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 62 очками в 24 матчах. Отрыв парижан от второго места, на котором располагается «Марсель», составляет 13 очков. «Ренн» с 29 очками занимает 11 место.

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