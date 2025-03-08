«Факел» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»
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В воронежском «Факеле» заявили, что собираются обратиться в ЭСК РФС по поводу удаления защитника Вячеслава Якимова на 37-й минуте матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19' 0:2 Кассьерра – 57'
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'
«Факел» планируют обратиться в ЭСК по поводу удаления Вячеслава Якимова в матче с «Зенитом». В воронежском клубе уверены, что арбитр матча Виталий Мешков ошибочно показал красную карточку, фол на Лусиано был совершен практически у боковой линии, вдалеке от ворот, нарушение не было грубым, кроме того, партнёры могли подстраховать Вячеслава Якимова, так как находились недалеко от эпизода», — заявили в пресс-службе «Факела» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.
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