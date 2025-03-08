«Факел» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»

В воронежском «Факеле» заявили, что собираются обратиться в ЭСК РФС по поводу удаления защитника Вячеслава Якимова на 37-й минуте матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«Факел» планируют обратиться в ЭСК по поводу удаления Вячеслава Якимова в матче с «Зенитом». В воронежском клубе уверены, что арбитр матча Виталий Мешков ошибочно показал красную карточку, фол на Лусиано был совершен практически у боковой линии, вдалеке от ворот, нарушение не было грубым, кроме того, партнёры могли подстраховать Вячеслава Якимова, так как находились недалеко от эпизода», — заявили в пресс-службе «Факела» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.