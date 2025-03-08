РПЛ опубликовала заявление об инциденте с оскорблениями на матче «Факел» — «Зенит»

Российская Премьер-Лига в социальных сетях опубликовала заявление по итогам матча 20-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит» (0:2). На 74-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел был удалён за неприличный жест. Позднее стало известно, что он подвергался оскорблениям на расистской почве.

«По итогам матча 20-го тура РПЛ между футбольными клубами «Факел» и «Зенит» в рапорт делегата внесена информация о дискриминационном поведении болельщиков воронежского клуба в отношении игрока «Зенита» Вендела.

Это позволит всесторонне рассмотреть конфликтную ситуацию на заседании КДК РФС. Подобные выходки недопустимы и должны строго пресекаться соответствующими органами», — написано в заявлении.