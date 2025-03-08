РПЛ опубликовала заявление об инциденте с оскорблениями на матче «Факел» — «Зенит»
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Российская Премьер-Лига в социальных сетях опубликовала заявление по итогам матча 20-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит» (0:2). На 74-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел был удалён за неприличный жест. Позднее стало известно, что он подвергался оскорблениям на расистской почве.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19' 0:2 Кассьерра – 57'
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'
«По итогам матча 20-го тура РПЛ между футбольными клубами «Факел» и «Зенит» в рапорт делегата внесена информация о дискриминационном поведении болельщиков воронежского клуба в отношении игрока «Зенита» Вендела.
Это позволит всесторонне рассмотреть конфликтную ситуацию на заседании КДК РФС. Подобные выходки недопустимы и должны строго пресекаться соответствующими органами», — написано в заявлении.
Комментарии
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