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В «Факеле» выступили с заявлением по поводу слов главного тренера «Зенита»

В «Факеле» выступили с заявлением по поводу слов главного тренера «Зенита»
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В воронежском «Факеле» прокомментировали слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака по поводу удаления полузащитника санкт-петербургского клуба Вендела в матче 20-го тура РПЛ (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Что касается удаления Вендела, судьи приняли такое решение. Трибуны реагировали на ход игры, но речь точно не идёт ни о каких провокациях в сторону игрока от воронежских болельщиков.

Нам пока непонятно, что имел в виду Сергей Семак по поводу поведения необозначенного игрока «Факела». Надо разбираться, и если это действительно было, то накажем игрока. Но нам очень тяжело себе представить, что кто-то из наших игроков мог такое допустить», — заявили в пресс-службе «Факела» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Ранее Сергей Семак обвинил болельщиков и игрока воронежского клуба в оскорблениях на расовой почве в адрес Вендела во время матча.

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