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Алеррандро дебютировал за ЦСКА в матче с «Химками», форвард вышел на замену на 81-й минуте

Алеррандро дебютировал за ЦСКА в матче с «Химками», форвард вышел на замену на 81-й минуте
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В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются московский ЦСКА и подмосковные «Химки». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев (Волгоград). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Роша – 90+3'    

Бразильский форвард ЦСКА Алеррандро вышел на замену на 81-й минуте. Это появление на поле стало для него первым в составе армейцев. Напомним, Алеррандро перебрался в ЦСКА из клуба «Ред Булл Брагантино» в зимнее трансферное окно.

После 19 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.

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