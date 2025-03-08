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Юрист рассказал, что может грозить Венделу за оскорбительный жест в игре «Факел» — «Зенит»

Юрист рассказал, что может грозить Венделу за оскорбительный жест в игре «Факел» — «Зенит»
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Известный спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал удаление полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Оскорбительное поведение игрока или Официального лица клуба до, во время и после матча, если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока или Официального лица клуба либо отмечено в протоколе матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц, не являющихся Официальными лицами матча — наказывается дисквалификацией виновного игрока или Официального лица клуба на срок от двух до четырёх матчей, а при рецидиве дисквалификацией сроком до трёх месяцев, а также к нему может быть применён штраф в соответствии с пунктом 11.

В случае, если указанное в настоящей части нарушение не повлекло прямое удаление игрока или Официального лица клуба либо не было отмечено в протоколе матча, то соответствующее лицо наказывается штрафом в соответствии с пунктом 11. Приложения №1 к настоящему Регламенту, а при рецидиве — дисквалификацией до двух матчей и (или) штрафом в размере не более чем в два раза большем, чем ранее применённый к лицу», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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