Юрист рассказал, что может грозить Венделу за оскорбительный жест в игре «Факел» — «Зенит»

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал удаление полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

«Оскорбительное поведение игрока или Официального лица клуба до, во время и после матча, если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока или Официального лица клуба либо отмечено в протоколе матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц, не являющихся Официальными лицами матча — наказывается дисквалификацией виновного игрока или Официального лица клуба на срок от двух до четырёх матчей, а при рецидиве дисквалификацией сроком до трёх месяцев, а также к нему может быть применён штраф в соответствии с пунктом 11.

В случае, если указанное в настоящей части нарушение не повлекло прямое удаление игрока или Официального лица клуба либо не было отмечено в протоколе матча, то соответствующее лицо наказывается штрафом в соответствии с пунктом 11. Приложения №1 к настоящему Регламенту, а при рецидиве — дисквалификацией до двух матчей и (или) штрафом в размере не более чем в два раза большем, чем ранее применённый к лицу», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.