«КАМАЗ» обыграл «Чайку» в домашнем матче в 23-м туре Первой лиги

Завершился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» и «Чайка». Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Анопа. «КАМАЗ» одержал победу со счётом 3:1.
Уже на шестой минуте гости остались в меньшинстве, красную карточку получил защитник «Чайки» Никита Кармаев. Счёт в матче был открыт на 30-й минуте, отличился нападающий «КАМАЗа» Руслан Апеков. На 68-й минуте Даниил Моторин удвоил преимущество хозяев. На 78-й минуте Мухаммад Султонов довёл счёт до разгромного. На 87-й минуте Владислав Руденко отыграл один мяч.
«КАМАЗ» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 28 очков за 23 матча. «Чайка» заработала 29 очков после аналогичного количества игр и располагается на 10-й строчке.
- 8 марта 2025
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