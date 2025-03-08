Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«КАМАЗ» обыграл «Чайку» в домашнем матче в 23-м туре Первой лиги

«КАМАЗ» обыграл «Чайку» в домашнем матче в 23-м туре Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» и «Чайка». Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Анопа. «КАМАЗ» одержал победу со счётом 3:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 23-й тур
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
3 : 1
Чайка
Песчанокопское
1:0 Апеков – 30'     2:0 Моторин – 68'     3:0 Султонов – 78'     3:1    
Удаления: нет / Кармаев – 6'

Уже на шестой минуте гости остались в меньшинстве, красную карточку получил защитник «Чайки» Никита Кармаев. Счёт в матче был открыт на 30-й минуте, отличился нападающий «КАМАЗа» Руслан Апеков. На 68-й минуте Даниил Моторин удвоил преимущество хозяев. На 78-й минуте Мухаммад Султонов довёл счёт до разгромного. На 87-й минуте Владислав Руденко отыграл один мяч.

«КАМАЗ» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 28 очков за 23 матча. «Чайка» заработала 29 очков после аналогичного количества игр и располагается на 10-й строчке.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android