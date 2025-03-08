ЦСКА победил «Химки» благодаря голу Виллиана Роши в компенсированное время

ЦСКА принимал на своём поле «Химки» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Рафаэль Шафеев (Волгоград). Матч завершился минимальной победой столичного клуба — 1:0.

Единственный гол в матче на 90+3-й минуте забил защитник армейцев Виллиан Роша. Бразилец переправил мяч в сетку головой после подачи полузащитника Миралема Пьянича от углового флажка.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 35. Команда занимает шестое место в турнирной таблице. «Химки» остались с 19 очками. Подмосковный клуб располагается на 12-й строчке.