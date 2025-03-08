Юрист объяснил, что грозит «Факелу» за оскорбление Вендела фанатами клуба

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, какие санкции могут грозить воронежскому «Факелу» за оскорбления болельщиками полузащитника Вендела на матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. «Зенит» выиграл со счётом 2:0.

«Скандирование (т.е. повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на стадионе ненормативной лексики и (или) оскорбительных выражений до, во время и после матча – клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 34 Приложения № 1 к настоящему Регламенту и (или) запретом на допуск зрителей в секторы стадиона на один матч», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.