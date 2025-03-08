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Юрист объяснил, что грозит «Факелу» за оскорбление Вендела фанатами клуба

Юрист объяснил, что грозит «Факелу» за оскорбление Вендела фанатами клуба
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Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, какие санкции могут грозить воронежскому «Факелу» за оскорбления болельщиками полузащитника Вендела на матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. «Зенит» выиграл со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Скандирование (т.е. повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на стадионе ненормативной лексики и (или) оскорбительных выражений до, во время и после матча – клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 34 Приложения № 1 к настоящему Регламенту и (или) запретом на допуск зрителей в секторы стадиона на один матч», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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