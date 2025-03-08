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В «Динамо» прокомментировали продление сотрудничества с CHANGAN

В «Динамо» прокомментировали продление сотрудничества с CHANGAN
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о продлении сотрудничества с китайским производителем автомобилей CHANGAN.

«Гордимся, что наше сотрудничество расширяется. Используем CHANGAN в профессиональной деятельности, и отзывы только положительные.

Да, я уже полтора года использую как служебный автомобиль CHANGAN. Это вместительный автомобиль, был очень доволен», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее стало известно, что соглашение о сотрудничестве между клубом, и CHANGAN, которое действует с 29 августа 2023, будет продлено до 2026 года.

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