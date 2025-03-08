«Бавария» в меньшинстве уступила «Бохуму» из зоны вылета, ведя в два мяча

«Бавария» принимала «Бохум» на стадионе «Арена Мюнхен» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.
На 14-й минуте защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру открыл счёт в матче. На 22-й минуте вингер мюнхенцев Серж Гнабри не реализовал пенальти. На 28-й минуте Геррейру оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. На 31-й минуте защитник «Бохума» Яков Медич отыграл один мяч. На 43-й минуте опорный полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 51-й минуте полузащитник «Бохума» Ибраима Сиссоко восстановил равенство в счёте. На 71-й минуте хавбек гостей Матуш Беро вывел «Бохум» вперёд — 3:2.
«Бавария» осталась на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии с 61 очком в 25 матчах. «Бохум» с 20 очками располагается на 16-й строчке — в зоне стыковых матчей.
- 8 марта 2025
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