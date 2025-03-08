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Бавария — Бохум, счет 2:3, результат матча 25-го тура Бундеслиги, 8 марта 2025 года

«Бавария» в меньшинстве уступила «Бохуму» из зоны вылета, ведя в два мяча
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«Бавария» принимала «Бохум» на стадионе «Арена Мюнхен» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Германия — Бундеслига . 25-й тур
08 марта 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 3
Бохум
Бохум
1:0 Геррейру – 14'     2:0 Геррейру – 28'     2:1 Медич – 31'     2:2 Сиссоко – 51'     2:3 Беро – 71'    
Удаления: Пальинья – 43' / нет

На 14-й минуте защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру открыл счёт в матче. На 22-й минуте вингер мюнхенцев Серж Гнабри не реализовал пенальти. На 28-й минуте Геррейру оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. На 31-й минуте защитник «Бохума» Яков Медич отыграл один мяч. На 43-й минуте опорный полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 51-й минуте полузащитник «Бохума» Ибраима Сиссоко восстановил равенство в счёте. На 71-й минуте хавбек гостей Матуш Беро вывел «Бохум» вперёд — 3:2.

«Бавария» осталась на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии с 61 очком в 25 матчах. «Бохум» с 20 очками располагается на 16-й строчке — в зоне стыковых матчей.

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