Казанский: Fan ID, как выясняется, не сильно помогает Воронежу

Российский журналист Денис Казанский высказался о ситуации с расистскими оскорблениями на матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Зенит». На 74-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел был удалён за неприличный жест. Позднее стало известно, что он подвергался оскорблениям на расистской почве со стороны болельщиков «Факела». «Зенит» одержал победу со счётом 2:0. Отличились Лусиано Гонду и Матео Кассьерра.

«Fan ID, как выясняется, не сильно помогает Воронежу. Ждём невероятно яркую неделю с битвами юридических секций. Очень многое на кону в решении КДК», — написал Казанский в телеграм-канале.