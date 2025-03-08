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Казанский: Fan ID, как выясняется, не сильно помогает Воронежу

Казанский: Fan ID, как выясняется, не сильно помогает Воронежу
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Российский журналист Денис Казанский высказался о ситуации с расистскими оскорблениями на матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Зенит». На 74-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел был удалён за неприличный жест. Позднее стало известно, что он подвергался оскорблениям на расистской почве со стороны болельщиков «Факела». «Зенит» одержал победу со счётом 2:0. Отличились Лусиано Гонду и Матео Кассьерра.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Fan ID, как выясняется, не сильно помогает Воронежу. Ждём невероятно яркую неделю с битвами юридических секций. Очень многое на кону в решении КДК», — написал Казанский в телеграм-канале.

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