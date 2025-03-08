Дортмундская «Боруссия» минимально уступила «Аугсбургу» в 25-м туре Бундеслиги

Завершился матч 25-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Аугсбург». Команды играли на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином (Оберасбах, Германия). «Аугсбург» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 23-й минуте, отличился защитник «Аугсбурга» Джеффри Гауэлеув. На 50-й минуте Юлиан Брандт сравнял счёт, но это взятие ворот было отменено.

После 25 сыгранных матчей «Боруссия» Д располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 35 очков. «Аугсбург» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 35 очков.