«Байер» дома проиграл «Вердеру» в матче 25-го тура Бундеслиги

Завершился матч 25-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Вельцем (Висбаден, Германия). «Вердер» одержал победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на седьмой минуте, отличился полузащитник «Вердера» Романо Шмид. На 90+4-й минуте Джастин Нджинма удвоил преимущество гостей.

После 25 сыгранных матчей «Байер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 53 очка. «Вердер» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 33 очка. На первой строчке находится «Бавария» (61).