«Байер» дома проиграл «Вердеру» в матче 25-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 25-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Вельцем (Висбаден, Германия). «Вердер» одержал победу со счётом 2:0.
Германия — Бундеслига . 25-й тур
08 марта 2025, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
0 : 2
Вердер
Бремен
0:1 Шмид – 7' 0:2 Нджинма – 90+4'
Первый гол в матче был забит на седьмой минуте, отличился полузащитник «Вердера» Романо Шмид. На 90+4-й минуте Джастин Нджинма удвоил преимущество гостей.
После 25 сыгранных матчей «Байер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 53 очка. «Вердер» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 33 очка. На первой строчке находится «Бавария» (61).
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