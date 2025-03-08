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Дивеев: победу над «Химками» посвящаю болельщикам

Дивеев: победу над «Химками» посвящаю болельщикам
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о поддержке болельщиков в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Роша – 90+3'    

«Эту победу посвящаю болельщикам, которые поддерживали нас всю игру», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Победу над «Химками» армейцам принёс точный удар защитника Виллиана Роши после подачи боснийского полузащитника Миралема Пьянича от углового флажка в компенсированное ко второму тайму время.

В турнирной таблице РПЛ московский ЦСКА занимает шестое место. У команды теперь 35 набранных очков. «Химки» остались с 19 очками в 20 матчах. Подмосковный клуб занимает в турнирной таблице 12-е место.

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