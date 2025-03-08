Дивеев: победу над «Химками» посвящаю болельщикам

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о поддержке болельщиков в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:0).

«Эту победу посвящаю болельщикам, которые поддерживали нас всю игру», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Победу над «Химками» армейцам принёс точный удар защитника Виллиана Роши после подачи боснийского полузащитника Миралема Пьянича от углового флажка в компенсированное ко второму тайму время.

В турнирной таблице РПЛ московский ЦСКА занимает шестое место. У команды теперь 35 набранных очков. «Химки» остались с 19 очками в 20 матчах. Подмосковный клуб занимает в турнирной таблице 12-е место.