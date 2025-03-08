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Игроки «Динамо» вышли на матч с махачкалинским «Динамо» в футболках в поддержку Тюкавина

Игроки «Динамо» вышли на матч с махачкалинским «Динамо» в футболках в поддержку Тюкавина
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В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между махачкалинским и московским «Динамо». Игра проводится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов. Счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маухуб – 7'    

Футболисты московского «Динамо» вышли на матч в футболках, посвящённых нападающему команды Константину Тюкавину. Напомним, форвард получил травму в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) и был заменён в первом тайме. У Тюкавина было диагностировано повреждение крестообразной связки колена. Форвард уже перенёс операцию в Германии, а срок восстановления, предположительно, составит около полугода.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 36 очков за 19 матчей. «Динамо» Махачкала заработало 18 очков после 19 игр и располагается на 13-й строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар».

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