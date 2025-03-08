«Динамо» М — «Динамо» Мх: Маухуб открыл счёт на седьмой минуте

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Динамо» Москва. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте нападающий «Динамо» Москва Эль-Мехди Маухуб открыл счёт в матче.

Московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 36 очков за 19 матчей. «Динамо» Махачкала заработало 18 очков после 19 игр и располагается на 13-й строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар».