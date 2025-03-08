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Защитник ЦСКА Роша прокомментировал свой победный гол в игре с «Химками»

Защитник ЦСКА Роша прокомментировал свой победный гол в игре с «Химками»
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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался забитом мяче в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:0). Роша стал автором единственного гола. Он отличился на 90+3-й минуте встречи и принёс победу армейцам.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Роша – 90+3'    

«Надеюсь, что буду забивать ещё больше. Мы хорошо тренируемся. У меня хороший потенциал в игре головой. Надеюсь, смогу больше забивать.

Мы очень много тренируемся и отрабатываем стандарты на тренировках. Нам повезло, что смогли забить. Ваня ещё хорошо подавал. Надо отдохнуть и думать о предстоящем матче с «Динамо», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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