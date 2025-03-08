Алеррандро высказался о своём дебюте в составе ЦСКА

Бразильский форвард ЦСКА Алеррандро поделился мнением о своём дебюте за московский клуб в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:0). Бразилец появился на поле в составе армейцев на 81-й минуте.

«Счастлив, что состоялся мой дебют. Замечательные ощущения. Сейчас необходимо набрать игровой ритм, тренироваться с командой, чтобы начинать матчи в стартовом составе», — передаёт слова Алеррандро корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, московский клуб объявил о переходе бразильского нападающего 17 февраля текущего года. Игрок подписал контракт с командой по схеме «3+1» и присоединился к команде на сборе в турецком Белеке. Ранее он выступал за «Ред Булл Брагантино» и «Виторию». Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 4,2 млн.