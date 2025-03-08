Алеррандро: ЦСКА известен во всём мире

Нападающий московского ЦСКА Алеррандро высказался о переходе в российский клуб. Сегодня, 8 марта, Алеррандро дебютировал за ЦСКА в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». ЦСКА одержал победу с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Виллиана Роши на 90+3-й минуте.

«Вопрос о процессе моего трансфера лучше переадресовать моему агенту. Но я очень переживал за то, чтобы переход осуществился. ЦСКА известен во всём мире, меня привлёк этот проект, там схема, по которой играет команда. Поэтому я сделал выбор в пользу ЦСКА», — передаёт слова Алеррандро корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.