Алеррандро: ЦСКА известен во всём мире
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Нападающий московского ЦСКА Алеррандро высказался о переходе в российский клуб. Сегодня, 8 марта, Алеррандро дебютировал за ЦСКА в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». ЦСКА одержал победу с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Виллиана Роши на 90+3-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Роша – 90+3'
«Вопрос о процессе моего трансфера лучше переадресовать моему агенту. Но я очень переживал за то, чтобы переход осуществился. ЦСКА известен во всём мире, меня привлёк этот проект, там схема, по которой играет команда. Поэтому я сделал выбор в пользу ЦСКА», — передаёт слова Алеррандро корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
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