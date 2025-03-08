«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» благодаря двум голам Салаха с пенальти
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Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Льюис Смит. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:1.
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
08 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Смоллбоун – 45+1' 1:1 Нуньес – 51' 2:1 Салах – 54' 3:1 Салах – 88'
Счёт в матче был открыт на 45+1-й минуте, отличился полузащитник «Саутгемптона» Уильям Смоллбоун. На 51-й минуте Дарвин Нуньес сравнял счёт. На 54-й минуте Мохамед Салах с пенальти вывел хозяев вперёд. На 88-й минуте Салах оформил дубль, реализовав одиннадцатиметровый.
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 70 очков за 29 встреч. «Саутгемптон» заработал девять очков после 28 игр и располагается на 20-й строчке.
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